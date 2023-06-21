Примерный семьянин в прошлом: Андрей Чуев из «Дома-2» снова холостяк

Во время пребывания на «Доме-2» Андрей Чуев снискал славу скандалиста и рокового обольстителя. Но позднее звезда шоу остепенился и стал образцовым мужем и отцом. В чудесные метаморфозы Чуева мало кто верил, и этот скепсис был не зря. Недавно стало известно, что Андрей снова холостяк.

Эту ошеломляющую новость сообщила супруга Чуева Виктория. Она написала в соцсетях, что они с Андреем приняли сложное решение развестись. По словам супруги шоумена, они расходятся без ссор и скандалов. Виктория поблагодарила мужа за сына и шесть прекрасных лет совместной жизни. Она намерена сохранить добрые отношения с супругом ради их общего наследника.

Поклонники Чуева были ошарашены этим заявлением. Еще несколько месяцев назад супруги выкладывали семейные снимки и рассказывали о своем счастье. Что именно произошло в этой паре за столь короткий срок, неизвестно. Но репутация Чуева как образцового семьянина рухнула в одночасье. Лишь время покажет, во что это выльется.