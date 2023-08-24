«Прилюдно унижала»: в Сети обсуждают скандальное видео с Винер и Кабаевой

Ирина Винер сделала из Алины Кабаевой олимпийскую чемпионку. Она не скрывает: именно эта гимнастка для нее всегда «стояла во главе угла». Но их отношения никогда не были простыми.

В Сети всплыло скандальное видео с участием звезд художественной гимнастики. В ролике прославленная спортсменка запечатлена совсем юной, а ее наставница — разгневанной. Винер была возмущена физической формой ее подопечной. На камеру она грубо отчитала Алину за то, что та ей «пообещала, но утром все равно пришла с диким весом».

«Ты квадратная! Барсукова худее тебя!» — рычала Ирина Александровна.

И при этом призвала знаменитость «не упиваться тем, что ее снимают», поскольку уже завтра от этой славы может не остаться и следа.

Россияне знали, что характер у прославленного тренера не сахар. И тем не менее увиденное многих шокировало.