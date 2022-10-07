Прилюдно растоптала россиян: такого от Ларисы Долиной не ждал никто

Лариса Долина явно из тех, кто за словом в карман не полезет. Певица не готова дать себя в обиду, что доказала всего одним своим поступком.

Как и многим звездам отечественного шоу-бизнеса, исполнительнице приходится сталкиваться с критикой хейтеров, которая порой бывает довольно жесткой. Далеко не всем нравится тот образ, которого знаменитость придерживается после своего экстремального похудения. Злопыхатели то и дело пишут артистке, что в ее возрасте следовало бы одеваться и вести себя скромнее.

Певица же, судя по всему, устала читать подобные послания в свой адрес, а потому прилюдно унизила россиян в своих социальных сетях. Долина оставила пост, в котором рассказала все, что думает о пользователях Сети.

«Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня?» — обратилась к ним Лариса Александровна.

Также она назвала подписчиков «всезнайками», которые раздают ей «никчемные и глупые советы». Впрочем, достучаться до публики знаменитости не удалось. В ответ она получила лишь новую порцию хейта.