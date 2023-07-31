Прилучный увез изувеченного сына и дочь подальше от Муцениеце: теперь детям хорошо

10-летний сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного недавно сломал ногу. Мальчику даже пришлось купить инвалидную коляску, чтобы он мог передвигаться по улице. Заботы о ребенке взяла на себя новая жена Прилучного Зепюр Брутян. Она сводила ребенка к врачу, где ему наконец-то сняли гипс — теперь Тимофей может гулять сам, но пока только с костылями.

Павел взял всех троих детей в отпуск и отправился с ними на Мальдивы.

Зепюр собрала для них чемоданы и прикупила новые вещи для отдыха. Не забыли актеры и младшего сына Микаэля, который родился только этой весной.

Вся дружная семья выглядит абсолютно счастливой. Прилучный и Брутян активно делятся снимками из поездки. Муцениеце без детей осталось только работать: актриса выкладывает в социальные сети фото со съемочной площадки.