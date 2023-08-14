Прилучный тайно взял на Мальдивы вторую любимую женщину: жила в соседнем номере

После скандального расставания Павла Прилучного и Агаты Муцениеце отношения между ними оставались натянутыми. Они не препятствовали общению друг друга с общими детьми, однако сами старались не пересекаться. При этом Муцениеце порой позволяла себе язвительные комментарии по поводу слухов о романах бывшего мужа — например, о его связи с Мирославой Карпович.

А вот относительно нового брака Прилучного актриса хранит молчание. Однако, судя по всему, Муцениеце не против Зепюр Брутян, ведь даже отпускает с парой в отпуск своих детей.

Так, на Мальдивы актер отправился в статусе многодетного отца.

Компанию ему составила молодая супруга, их недавно родившийся сын и двое детей Прилучного от прошлых отношений. Но, как выяснилось, заботу о старших наследниках звезды кино взяла на себя не Брутян, а другая его любимая женщина.

В соседнем номере на курорте остановилась мать Прилучного, которая вызвалась помочь с детьми, пока молодые родители проводили время вместе. Об этом актер старался не распространяться: женщина засветилась лишь на одном снимке с отдыха в соцсетях сына.