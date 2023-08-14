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Прилучный тайно взял на Мальдивы вторую любимую женщину: жила в соседнем номере

14 августа 2023 08:00
Прилучный тайно взял на Мальдивы вторую любимую женщину: жила в соседнем номере

О такой компании актер поначалу не распространялся.

После скандального расставания Павла Прилучного и Агаты Муцениеце отношения между ними оставались натянутыми. Они не препятствовали общению друг друга с общими детьми, однако сами старались не пересекаться. При этом Муцениеце порой позволяла себе язвительные комментарии по поводу слухов о романах бывшего мужа — например, о его связи с Мирославой Карпович.

А вот относительно нового брака Прилучного актриса хранит молчание. Однако, судя по всему, Муцениеце не против Зепюр Брутян, ведь даже отпускает с парой в отпуск своих детей.

Так, на Мальдивы актер отправился в статусе многодетного отца.

Компанию ему составила молодая супруга, их недавно родившийся сын и двое детей Прилучного от прошлых отношений. Но, как выяснилось, заботу о старших наследниках звезды кино взяла на себя не Брутян, а другая его любимая женщина.

В соседнем номере на курорте остановилась мать Прилучного, которая вызвалась помочь с детьми, пока молодые родители проводили время вместе. Об этом актер старался не распространяться: женщина засветилась лишь на одном снимке с отдыха в соцсетях сына.

Прилучный тайно взял на Мальдивы вторую любимую женщину: жила в соседнем номере
Фото: соцсети, Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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