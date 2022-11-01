Прилучный остался не у дел: не поверите, в кого влюбляются юные россиянки

В последнее время в качестве главной звезды отечественного кинематографа среди мужчин упоминается Павел Прилучный. Актер то и дело предстает на экране в образе сексуального мачо. Вот только произвести впечатление на зрительниц ему, как оказалось, не удалось.

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования под названием «Лучшие артисты страны — 2022». Удивительно, но Прилучный остался не у дел. Актер не только не одержал победу, но даже не попал в перечень тех, в кого влюбляются представительницы прекрасного пола.

Возглавил же этот список Сергей Безруков: за него свои голоса отдали 11 процентов опрошенных. Также в лидерах оказались Константин Хабенский, Владимир Машков и Сергей Бурунов. Любопытно, что именно последний покорил сердца юных россиянок, чей возраст варьируется от 18 до 24 лет.

Добавим, что Бурунов, к радости поклонниц, свободен. Согласно информации в Сети, актер ни разу не был женат и не имеет детей. В одном из интервью артист признался, что хотел бы наладить личную жизнь, но никак не может встретить женщину, готовую мириться с его плотным рабочим графиком.