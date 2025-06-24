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Прилучный оказался в разы круче Питта? Новинку с бывшим Джоли не ждут, а предстоящая премьера с отечественной звездой бьет все рекорды

24 июня 2025 17:38
Прилучный оказался в разы круче Питта? Новинку с бывшим Джоли не ждут, а предстоящая премьера с отечественной звездой бьет все рекорды

Правда, учитывая семейные проблемы российского актера, у рейтингов новинки могут быть проблемы.

В июньском списке ожидаемых премьер «Кинопоиска» комедия-боевик «Мажор в Дубае» стоит первой: кнопку «Буду смотреть» нажали примерно 278 тысяч пользователей. Спортивная драма «Формула 1» с Брэдом Питтом находится лишь на 33-й позиции того же рейтинга, собрав чуть больше 23 тысяч отметок. Разрыв более чем десятикратный — редкий случай, когда российский проект опережает голливудский блокбастер столь резко.

Почему Прилучный обошёл Питта

Прилучный оказался в разы круче Питта? Новинку с бывшим Джоли не ждут, а предстоящая премьера с отечественной звездой бьет все рекорды

Игорь Соколовский — герой, к которому зритель прикипел ещё со времён сериала «Мажор». Два предыдущих полнометражных сиквела только укрепили привязанность, а анонс действия «в Дубае» добавил экзотики. Каст остался привычным, сюжет обещает знакомый микс юмора и авантюры, поэтому аудитория по инерции нажала «жду» сразу же после появления карточки фильма.

Слабые стороны «Формулы 1»

Прилучный оказался в разы круче Питта? Новинку с бывшим Джоли не ждут, а предстоящая премьера с отечественной звездой бьет все рекорды

У драмы с Питтом и Бардемом иной контекст. Российский прокат фильма до сих пор под вопросом, а сама тема профессиональных автогонок — нишевая: поклонники «королевы автоспорта» лояльны, но не столь многочисленны. Для большинства зрителей на «Кинопоиске» громкое имя на постере оказалось менее весомым, чем знакомый герой, за приключениями которого они наблюдают уже десять лет.

Переворот в привычном порядке сил

Разница между 278 и 23 тысячами подтверждает новую тенденцию локального рынка: узнаваемая отечественная франшиза способна переиграть голливудский проект даже со звёздным составом. Павел Прилучный оказался «круче» Питта не по статусу, а потому, что продолжает историю, в которую зрители уже эмоционально вложились.

Что будет в кассе

Прилучный оказался в разы круче Питта? Новинку с бывшим Джоли не ждут, а предстоящая премьера с отечественной звездой бьет все рекорды

Стартовая отметка «Буду смотреть» не гарантирует абсолютных сборов, однако давно служит достоверным барометром интереса. Если динамика сохранится, «Мажор в Дубае» вполне может стать самым кассовым российским релизом осени, в то время как «Формуле 1» придётся завоёвывать внимание сарафанным радио среди поклонников гонок. Пока же таблица ожиданий говорит одно: именно бывший партнёр Агаты Муцениеце — а не бывший муж Анджелины Джоли — удерживает титул главного билетного фаворита 2025 года.

А здесь мы писали про шикарный советский мультфильм, который обожают на Западе.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Мажор в Дубае» (2025), «Формула 1» (2025)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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