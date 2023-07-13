«Прилучный, не завидуй!»: Муцениеце похвалилась новым «особняком»

Еще в начале года Агата Муцениеце поделилась с подписчиками своим сокровенным желанием — девушка мечтала купить для себя и детей идеальный дом за городом. В конце весны ей удалось это осуществить. Актриса поделилась радостью в соцсетях.

С тех пор Муцениеце обустраивала дом, чтобы переехать туда с детьми как можно скорее. На своем канале AgataMucenieceLife она наконец-то показала фото участка. Агата похвасталась, что дом уже практически готов к заселению. В скором времени она собирается привезти туда Мию и Тимофея, чтобы приготовить первый шашлык на новом месте.

По признанию актрисы, на эту покупку она потратила всю зарплату, но оно того стоило. Участок выглядит как в сказке: ровные зеленые газоны, раскидистые березки, аккуратные вымощенные дорожки. Во дворе очень много места, где дети актрисы смогут бегать и играть.