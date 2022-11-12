Прилучный много потерял: аппетитные формы Муцениеце заставили мужчин открыть рты

В 2020 году распалась одна из самых красивых пар отечественного кино: Агата Муцениеце ушла от Павла Прилучного из-за того, что супруг поднимал на нее руку. Сейчас Муцениеце воспитывает двоих детей – Тимофея и Мию – и активно развивает свои соцсети. Звездная красавица нередко делится фото и видео, на которых демонстрирует свое спортивное тело.

«Вот это формы», «Детка, ты просто космос!», «Фигура бомба», «От такой женщины невозможно уйти самому», «При условии двух родов форма очень достойная», «Шикарная женщина, шикарная фигура», – писали восхищенные поклонники под одной из свежих публикаций.

Стройность артистке помогает сохранять правильное питание и любовь к спорту – Агата обожает утренние пробежки.