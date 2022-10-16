Прилучный, кусай локти: Агата Муцениеце разделась и заставила народ ахнуть

Два года прошло с момента скандального развода актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Они считались одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, но Агата не выдержала рукоприкладства со стороны супруга.

В 2022 году Прилучный повторно женился на Зепюр Брутян, а вот Муцениеце все еще одна. Правда, подписчики актрисы считают, что такая красавица легко покорит любого мужчину – если, конечно, захочет.

Муцениеце часто балует поклонников красивыми снимками. Вот и ее видео из бассейна вызвало настоящий восторг у фанатов.