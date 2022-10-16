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Прилучный, кусай локти: Агата Муцениеце разделась и заставила народ ахнуть

16 октября 2022 07:30
Прилучный, кусай локти: Агата Муцениеце разделась и заставила народ ахнуть

Фигура актрисы в купальнике восхитила фанатов.

Два года прошло с момента скандального развода актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Они считались одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, но Агата не выдержала рукоприкладства со стороны супруга.

В 2022 году Прилучный повторно женился на Зепюр Брутян, а вот Муцениеце все еще одна. Правда, подписчики актрисы считают, что такая красавица легко покорит любого мужчину – если, конечно, захочет.

Муцениеце часто балует поклонников красивыми снимками. Вот и ее видео из бассейна вызвало настоящий восторг у фанатов.

«Фигура бомба», «Как такую женщину можно было потерять, не понимаю!», «Шикарна! А Прилучный пускай на кости любуется», «Красотка! Идеальная фигура!», – писали в комментариях.

Прилучный, кусай локти: Агата Муцениеце разделась и заставила народ ахнуть
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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