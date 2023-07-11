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Прилучный каждый день потеет в зале и постепенно превращается в Халка (фото)

11 июля 2023 12:45
Прилучный каждый день потеет в зале и постепенно превращается в Халка (фото)

Артист активно занят собственным здоровьем.

Павел Прилучный никогда не скрывал свою любовь к тренировкам и спорту. Актер регулярно делится публикациями, сделанными в тренажерном зале, а поклонники следят за его успехами. И, как оказалось, артисту есть чем похвастаться.

Так, недавно Прилучный поделился снимком с тренировки. На фотографии он предстает в спортивном аутфите, а в подписи признается, что после 35 лет не может добиться рельефного пресса.

Подписчики знаменитости и даже его супруга Зепюр Брутян похвалили Прилучного. По их мнению, артист держит себя в прекрасной форме. Некоторые же обратили внимание, что за прошедший год, судя по записям, Прилучный стал выглядеть значительно лучше и тренировки идут ему на пользу.

Прилучный каждый день потеет в зале и постепенно превращается в Халка (фото)

«Великолепно выглядите», «Все идеально», «Как вы изменились», «Все мощнее и мощнее становится», — удивляются пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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