Прилучный будет кусать локти: Муцениеце не оставила шансов жене бывшего

Агата Муцениеце шокировала поклонников весьма откровенной публикацией. В своих социальных сетях артистка поделилась кадрами, сделанными на постановке «Абсолютно другая нага», где она предстает полностью обнаженной.

В спектакле артистка не стесняется красоваться в откровенных нарядах, а также полностью без них, привлекая внимание к своей фигуре. Например, ее можно увидеть в пикантных боди с глубоким декольте, но больший фурор произвел кадр, на котором артистка на алом фоне красуется совсем без одежды.

Откровенные кадры взбудоражили поклонников знаменитости. Часть из них осыпала Муцениеце комплиментами, а другие отметили, что участие в смелой постановке может быть местью бывшему мужу Павлу Прилучному. Дело в том, что не так давно он и его новая избранница Зепюр Брутян объявили, что ждут ребенка, в честь чего артистка опубликовала снимок в черном комбинезоне. И в ответ на это Муцениеце, по мнению фанатов, поделилась такими чувственными кадрами.