Прилучному невероятно повезло: поймете почему, увидев фото тещи актера

Долгое время поклонники Павла Прилучного несерьезно воспринимали информацию о его романе и даже тайной свадьбе с Зепюр Брутян. Уж слишком настойчиво хвалился актер молодой красавицей-женой в соцсетях, хотя до этого всегда держал личную жизнь в секрете.

Вот почему обсуждались сплетни, что это лишь пиар-ход. Однако и бракосочетание, и отношения двух звезд кино оказались вполне реальными. Сейчас они совместно воспитывают недавно родившегося сына.

А фанаты Прилучного в Сети уверяют, что ему невероятно повезло с женой. Причем, доказывают это снимки тещи актера. Достаточно взглянуть на Гаяне Брутян, чтобы оценить, какая она красотка в свои года. Кажется, что женщина обладает секретом вечной молодости, ведь на ее лице не заметны никакие возрастные изменения.

Судя по соцсетям второй мамы Прилучного, она ведет активный образ жизни, часто путешествует и делится советами по воспитанию детей. А учитывая, что женщины с возрастом обычно становятся похожими на своих родительниц, можно уже смело предположить, что и Зепюр Брутян надолго удастся сохранить природную красоту и стареть изящно.