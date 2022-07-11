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Прилучному нашлась замена: раскрыта главная тайна «Мажора»

11 июля 2022 18:10
Прилучному нашлась замена: раскрыта главная тайна «Мажора»

Актеру не доверили дорогую иномарку.

Успех сериала «Мажор» стал важным этапом в карьере Павла Прилучного. Каждый сезон показывал отличные рейтинги, а армия поклонников актера активно росла. Не так давно стартовал уже четвертый по счету сезон проекта. И только теперь выяснилось, что несмотря на желание Прилучного самостоятельно выполнять все каскадерские трюки, для некоторых сцен ему все-таки нашли замену.

По сюжету герой Прилучного — обеспеченный молодой человек, волею судеб попадающий на службу в полицию. У персонажа актера большой автопарк, в котором нашлось место и для иномарки Chevrolet Corvette. Владелец машины, у которого она была позаимствована для съемок, так переживал за ее состояние, что постоянно был на площадке. Он выступил против того, чтобы Павел сам управлял авто в сложной сцене с обгоном. За руль в итоге сел настоящий хозяин иномарки.

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Правда, именно тогда Chevrolet Corvette и попала в аварию. Водитель не смог вырулить на нужную полосу, машину занесло, и она врезалась в преграду. К счастью, в ДТП никто не пострадал, сообщает «СтарХит».

Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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