Прилипают как жвачка: люди с этими именами вечно досаждают другим

Общение с другими людьми не всегда приносит радость и удовольствие. К сожалению, разговор с некоторыми собеседниками превращается в изощренную пытку. Специалисты в области эзотерики назвали женские и мужские имена, обладатели которых способны довести до белого каления даже самого терпеливого и вежливого человека.

Алла

Обладательница этого имени искусно играет на нервах окружающих. Алла вечно чем-нибудь недовольна. В общественном транспорте, на работе и в кругу друзей она то и дело раздувает конфликты.

Дело в том, что Алла подпитывается негативными эмоциями, словно энергетический вампир.

В общении с этой женщиной следует быть осторожными — она не упустит случая спровоцировать собеседника на скандал.

Клавдия

День без свежих сплетен в представлении Клавдии прожит зря. Женщина, нареченная этим именем, обожает перемывать косточки окружающим. При этом ей не важно, насколько заинтересован в теме собеседник. Она упрямо вцепится в его локоть и будет рассказывать очередную сплетню про Машу из отдела рекламы или соседей, живущих через стенку. Остановить поток ее болтовни категорически невозможно.

Юлия

Удивительно назойливая особа. Юля очень болтлива, она обожает устраивать «театр одной актрисы» перед собеседниками.

Неважно, хотят они того или нет, диалог мало-помалу превращается в Юлин монолог.

В процессе она десяток раз перепрыгнет с одной темы на другую, поэтому уже к середине повествования слушатели теряют его нить. Уточнять детали не рекомендуется — вдруг Юля снова отвлечется на какую-нибудь мелочь?

Антон

Невероятный зануда. Беседа с обладателем этого имени зачастую превращается в экзамен. Что бы не сказал собеседник, Антон непременно найдет в его словах фактическую или речевую ошибку и ничтоже сумняшеся укажет на нее. Мало того, он прочитает оторопевшему человеку целую лекцию, почему так говорить нельзя, стыд-позор! После завершения разговора собеседник испытывает крайне неприятные ощущения.

Станислав

Станислав — хороший и приятный парень. Если бы только не одно «но»... У него талант появляться в самое неподходящее время и завязывать долгую беседу.

Если вы извинитесь перед ним и скажете, что торопитесь, Стас без лишних раздумий пойдет той же дорогой, что и вы.

И, конечно же, по пути будет рассказывать о своих проблемах. Избавиться от его общества — почти невыполнимая задача.