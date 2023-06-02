Приличная женщина соблюдает этикет даже в уборной: правила, которые вы нарушаете

Хоть девушкам из высшего общества сложно избежать одиночества, как гласит версия Валерия Меладзе, однако в это пресловутое высшее общество стремятся все представительницы прекрасного пола до единой. Правда, чтобы туда попасть, надо соблюдать уйму правил и непреложных законов.

Вести себя «на уровне» приходится даже в уборной. Так что 90 процентов стремящихся в высшее общество не попадут на стадии отбора. Ведь эти ошибки «простолюдинок» совершает почти каждая женщина планеты Земля.

Например, дергать двери в уборную, если они закрыты — это моветон. Но как же не проверить, занято или нет, когда очень хочется? Еще нельзя пользоваться духами в общественном туалете, даже если вы на свидании и очень хочется понравиться ухажеру. А еще нельзя пользоваться рассыпчатой пудрой, но с оговоркой: если кроме вас в уборной никого нет, то освежите носик по-быстрому.