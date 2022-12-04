Прилетел бумеранг: народ обрадовался, узнав о страшной участи бывшей жены Деппа

Джонни Депп и Эмбер Херд были эффектной парой: он – кумир миллионов, она – красавица и восходящая звезда. Но мало кто подозревал, что их брак закончится грандиозным скандалом и длительными судебными разбирательствами.

Херд обвинила бывшего супруга в абьюзе и насилии, а в ответ Депп подал в суд за клевету. Во время публичного процесса выяснилось множество грязных подробностей. В итоге суд присяжных признал Эмбер Херд виновной и обязал выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Поклонники знаменитого актера не скрывали радости от такого исхода.