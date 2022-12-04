Прилетел бумеранг: народ обрадовался, узнав о страшной участи бывшей жены Деппа
Общественность встала на сторону актера.
Джонни Депп и Эмбер Херд были эффектной парой: он – кумир миллионов, она – красавица и восходящая звезда. Но мало кто подозревал, что их брак закончится грандиозным скандалом и длительными судебными разбирательствами.
Херд обвинила бывшего супруга в абьюзе и насилии, а в ответ Депп подал в суд за клевету. Во время публичного процесса выяснилось множество грязных подробностей. В итоге суд присяжных признал Эмбер Херд виновной и обязал выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Поклонники знаменитого актера не скрывали радости от такого исхода.
«Джонни, как же мы за тебя рады!», «Ее не жалко, она сама заварила эту кашу, хотела уничтожить Джонни. Ура, капитан», «Не суд, а цирк какой-то. Крепкого здоровья и счастья Джонни. Из России с любовью», – писали в Сети.