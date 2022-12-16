Прикрывала роман порочащими слухами? Что известно о связи Польны и Усачева

Группа «Гости из будущего» захватила российские хит-парады в начале 2000-х. Ева Польна и Юрий Усачев покорили слушателей танцевальными и романтическими композициями, которые наизусть знала почти вся страна. При этом многие поклонники были уверены, что между артистами настоящий роман, а все свои песни Ева посвящает именно коллеге.

Сами артисты отрицали свою связь. В некоторых интервью Польна даже признавалась, что предпочитает не столько мужчин, сколько женщин, поэтому домыслы об их связи с Усачевым точно нельзя считать правдой. Из-за этого личная жизнь артистки оказалась под еще более пристальным наблюдением, но внимательные поклонники так ничего и не смогли доказать.

Правду со временем раскрыла сама певица. После распада группы она призналась, что на самом деле они с Усачевым были влюблены друг в друга. Они тайно встречались и считали себя «двумя частями одного целого».

«Это было круто. Это был период нашего невероятного творческого вдохновения», — вспоминала артистка в одном из интервью.

Откровенные песни, как оказалось, она посвящала именно Юрию. По словам Польны, их роман был главным вдохновением для нее, и после разрыва она не представляла, как можно заниматься творчеством дальше.