Прикрыли огрехи трагическим сюжетом: зрители «Титаника» не смогли удержаться от смеха

Даже спустя четверть века после премьеры у фильма о Титанике сохраняются миллионы фанатов по всему миру. Джеймс Кэмерон снял настолько захватывающую картину, что зрители возвращаются к ней снова и снова. Но такие регулярные просмотры чреваты тем, что киноляпы то и дело всплывают наружу.

На этот раз заграничные пользователи социальных сетей обратили внимание на панорамную съемку корабля, которую показывают на 31-й минуте ленты. Несмотря на траты в 200 млн долларов и работу самых современных специалистов по спецэффектам, некоторые вещи из фильма при детальном просмотре способны лишь рассмешить зрителей своей неправдоподобностью.

Дело в том, что в эпизоде, когда Кэмерон показывает масштабы «несокрушимого» судна, он использует максимально неестественную анимацию. Если к реалистичности самого корабля вопросов может не быть, то к самим людям на корабле в этот момент просто невозможно не придраться. Один из помощников капитана на протяжении нескольких секунд идет к своему начальнику так же комично, как это делал пес Плуто из мультиков про Микки Мауса. Вид серьезного матроса, передвигающегося вприпрыжку и размахивающего руками, вызвал у пользователей Сети множество насмешек.

«Как я не замечал этого прежде», «Выглядят, как движения персонажа из GTA», «Это разрушило для меня весь фильм», «А я один заметил эту ерунду сразу и тут же разочаровался, ведь огромный бюджет позволял сделать гораздо большее», ― пишут комментирующие.

Впрочем, многие под этим же постом стали защищать фильм, объясняя, что настолько крохотный момент в трехчасовой эпопее совсем не влияет на восприятие всей картины.