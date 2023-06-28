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Прикрылась только волосами: снимок Пересильд без нижнего белья свел с ума мужчин

28 июня 2023 06:15
Прикрылась только волосами: снимок Пересильд без нижнего белья свел с ума мужчин

Фанаты не смогли скрыть своего восхищения.

Юлия Пересильд активно занимается не только карьерой и благотворительностью, но и ведением социальных сетей. Артистка регулярно выкладывает свежие снимки, а за ее страницей следит уже свыше 800 тысяч фанатов. И некоторые фотографии привлекают особое внимание подписчиков.

Так, недавно артистка рассказала, что ездила в Санкт-Петербург на гастроли с «Театром Наций». Знаменитость не стала скрывать, что с большой любовью относится к сцене БТД, где и шла постановка, а запись проиллюстрировала серией своих снимков. На них артистка предстает в нежном платье без бретелек, а на некоторых фотографиях создается ощущение, что артистка полностью без одежды. Едва прикрывшись волосами, Пересильд красуется тонкой шеей и ключицами.

Поклонники, осуждая чувственные кадры, не поскупились на комплименты. В комментариях они расхвалили звезду «Вызова», отметив и ее красоту, и привлекательность. А некоторые признали Пересильд одной из самых красивых актрис России.

Прикрылась только волосами: снимок Пересильд без нижнего белья свел с ума мужчин

«Невероятно красивая», «Изумительная», «Как всегда, красивая, обаятельная и привлекательная Юлия», — пишут восторженные подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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