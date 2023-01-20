Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)

Большинство селебрити обожают всеобщее внимание к своей персоне, и ради этого они готовы на любые провокации. Недавно поп-звезда Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в весьма спорном наряде, который вызвал у публики шквал эмоций.

Мероприятие состоялось по случаю грядущего выхода картины «Моя пиратская свадьба» с участием Джей Ло. Певица облачилась в прозрачное платье от Valentino, тем самым затмив всех и каждого. Интимные места артистки скрывал желтый бант. Именно этот аксессуар, а не сам наряд, вызвал массу вопросов. Многие отметили, что желтый бант совсем не смотрится с изящным платьем, усыпанным кристаллами.

Джей Ло уверенно позировала перед камерами, не стесняясь демонстрировать откровенный наряд. В целом образ нельзя назвать вульгарным и пошлым, ведь все сокровенное было спрятано от общественности.

В прошлом году певице исполнилось 53 года, но ее фигура по-прежнему остается безупречной. Поэтому она может позволить себе любой провокационный аутфит.