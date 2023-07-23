Прикрыла только самое интересное: полуголая Загитова вышла в свет и ошеломила народ

Алина Загитова после ухода из сборной России не ушла в тень, а занялась своей медиакарьерой. Спортсменка регулярно появляется в эфире отечественных каналов и не пропускает ни одно светское мероприятие. При этом для выходов в свет она нередко выбирает весьма откровенные образы.

Так, Загитова стала гостьей мероприятия VK Fest, которое проходило в самом центре столицы. Для фестиваля она выбрала полупрозрачный комбинезон, который едва скрыл ее фигуру от глаз публики. А из-за откровенного фасона создалось впечатление, что фигуристка предпочла отказаться от нижнего белья.

Чувственный образ взбудоражил многочисленных поклонников Загитовой. Обсуждая появление знаменитости на фестивале, фанаты осыпали ее комплиментами. Поклонники уверены, что фигуристка может позволить себе такие откровенные наряды, если хочет похвастаться своей фигурой.