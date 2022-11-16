Прикрыла найденной «сестрой» постыдную правду: Наталью Водянову вывели на чистую воду

У Натальи Водяновой обнаружилась еще одна младшая сестра. Сенсационное заявление сама модель сделала на днях. Как оказалось, все эти годы суперзвезда скрывала довольно постыдный секрет. Когда ей было 18 лет, в их семье родилась еще одна девочка. О материальном достатке тогда мама Водяновой даже не мечтала. Женщина жила в крошечной комнате вместе с тремя девочками и появление еще одного малыша восприняла как катастрофу. Тогда Наталья предложила матери отдать появившегося ребенка на усыновление. Малышку удочерила семья из Северной Каролины, которая дала ей имя Дженна.

Через 20 лет девушка решила найти настоящих родных и воспользовалась услугами сайта поиска на основе ДНК-анализа. Так Дженна и узнала о родстве с мировой супермоделью. Теперь Наталья вместе с младшей сестрой приняли участие в съемке для журнала Vogue.

А в Сети судачат, что есть поводы сомневаться в достоверности истории. В Telegram-канале «Бабка на лавке » предполагают, что Дженна не сестра, а дочка Водяновой. Якобы у 18-летней модели карьера только начала набирать обороты, а наличие маленького ребенка, еще и появившегося вне брака, могло помешать. Это объясняет, как девочка оказалась за границей, ведь к тому времени Наталья уже дефилировала на подиумах Европы и Америки.