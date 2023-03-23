Прикройте ее чем-нибудь! Фото 155-килограммовой пышки взбудоражило народ
Уверенности в себе звезде не занимать.
Многие представительницы прекрасного пола умеют извлечь выгоду из того, что не отличаются стройной фигурой. Среди них — Тесс Холлидей, которой удалось построить успешную карьеру модели plus-size.
С самого детства она мечтала покорить мир моды и оказаться на обложках глянца. В то же время Тесс никогда не была худышкой, что заметно сокращало ее шансы на успех. Тем не менее Холлидей не сдалась и добилась своего.
Известные бренды обратили внимание на модель после того, как она засветилась в передаче, посвященной борьбе с ожирением. Карьера звезды быстро пошла в гору, но это не уберегло ее от хейтеров.
Сегодня знаменитость активно ведет социальные сети, не упуская ни единой возможности продемонстрировать свое тело. Тесс не боится показаться перед большой аудиторией в дерзком мини и с глубоким декольте, что одобряют далеко не все.
Одна из недавних публикаций 155-килограммовой пышки взбудоражила народ. Холлидей в очередной раз разделась на публике, чем вызвала оторопь интернет-пользователей. Многие их них призвали Тесс вести себя скромнее и в следующий раз прикрывать свои выдающиеся формы.