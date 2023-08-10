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Киноафиша Статьи Прикованная к коляске Тарасова высказалась на фоне триумфа Костомарова: реакция бурная

Прикованная к коляске Тарасова высказалась на фоне триумфа Костомарова: реакция бурная

10 августа 2023 12:35
Прикованная к коляске Тарасова высказалась на фоне триумфа Костомарова: реакция бурная

Именитый тренер рассказала о будущем фигуриста.

Роман Костомаров активно восстанавливается после выписки из больницы. Недавно потерявший руки и ноги спортсмен поделился видео, на котором снова смог бегать благодаря специальным протезам. Эти кадры вызвали бурную реакцию в Сети. Высказалась даже заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Последние несколько месяцев Татьяна Анатольевна может передвигаться только на инвалидной коляске из-за серьезных проблем с позвоночником. Поэтому чувства Костомарова, который вынужден был заново учиться ходить после ампутации, она прекрасно понимает.

Тарасова рассказала «Матч ТВ», что находится в полном восторге от увиденного на тренировке Романа. По ее мнению, с таким упорством и целеустремленностью олимпийский чемпиона может добиться всего, чего только захочет.

«Это что-то феноменальное», — резюмировала тренер.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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