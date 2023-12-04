Угасает на глазах: прежнюю Дрожжину фанаты больше не увидят

В последние годы Наталья Дрожжина погрязла в череде скандалов и судебных разбирательств. Звезду «Интердевочки» обвинили в мошенничестве: весной артистка была признана виновной и приговорена к четырем годам условно. Неудивительно, что после пережитого знаменитость стало сильно подводить здоровье.

Дрожжина тяжело больна. У бедняжки диагностирована онкология, к тому же за последнее время актриса перенесла череду инсультов. Некогда цветущая и пышная блондинка едва говорит, страдая от серьезных нарушений речи. Почерневшая и постаревшая Наталья Георгиевна уже не ходит, ведь она прикована к постели.

К тому же Наталья Дрожжина похудела на 41 кг, а ее лицо частично парализовано. Критическая потеря веса произошла из-за проблем с жевательными мышцами: артистка не может нормально питаться, а потому голодает.