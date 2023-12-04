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Киноафиша Статьи Угасает на глазах: прежнюю Дрожжину фанаты больше не увидят

Угасает на глазах: прежнюю Дрожжину фанаты больше не увидят

4 декабря 2023 12:45
Угасает на глазах: прежнюю Дрожжину фанаты больше не увидят

Близкие молятся за немощную актрису.

В последние годы Наталья Дрожжина погрязла в череде скандалов и судебных разбирательств. Звезду «Интердевочки» обвинили в мошенничестве: весной артистка была признана виновной и приговорена к четырем годам условно. Неудивительно, что после пережитого знаменитость стало сильно подводить здоровье.

Дрожжина тяжело больна. У бедняжки диагностирована онкология, к тому же за последнее время актриса перенесла череду инсультов. Некогда цветущая и пышная блондинка едва говорит, страдая от серьезных нарушений речи. Почерневшая и постаревшая Наталья Георгиевна уже не ходит, ведь она прикована к постели.

К тому же Наталья Дрожжина похудела на 41 кг, а ее лицо частично парализовано. Критическая потеря веса произошла из-за проблем с жевательными мышцами: артистка не может нормально питаться, а потому голодает.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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