Прикован к инвалидному креслу: вот как сейчас выглядит отец Волочковой

Анастасия Волочкова рассказала подписчикам о жизни ее отца Юрия Федоровича. 1 августа мужчина отметил свой 75-летний юбилей. В прошлом он был советским чемпионом по настольному теннису, но сейчас о спортивном прошлом Волочкова мало что напоминает. Артистка показала в Telegram-канале, как выглядит теперь ее отец. На снимках с празднования юбилея видно, что мужчина прикован к инвалидному креслу.

По словам экс-балерины, у Юрия Федоровича после инсульта, произошедшего 15 лет назад, осталась парализована правая сторона и наблюдаются проблемы с речью. Однако, он все равно сохраняет стойкость, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Для меня большое горе видеть папу-спортсмена в коляске», — призналась Анастасия подписчикам.

Она добавила, что в праздник отца навестили спортсмены, которых он тренировал. Сама артистка ограничилась устным поздравлением и передала родителям цветы и торт. Балерина не поддерживает отношения с матерью после давней ссоры, поэтому надеется приехать к отцу в другой день.

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