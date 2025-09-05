«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)

Советское кино — это целая вселенная, полная удивительных сюжетов и запоминающихся персонажей. Среди них особое место занимают близнецы, чьи появления на экране всегда становились источником комедийных ситуаций, трогательных моментов или закрученных интриг.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые фильмы. В этом тесте вас ждут кадры из пяти известных картин. Возможно, некоторые из них вы узнаете с первого взгляда, а над другими придётся немного подумать.

Готовы окунуться в мир ностальгии и проверить свою эрудицию? Впереди вас ждёт не только проверка памяти, но и возможность заново открыть для себя любимые советские киноленты.

Желаем удачи!

