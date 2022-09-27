«Приключения Электроника» сыграли с оригиналом злую шутку: читать невозможно

«Приключения Электроника» и спустя 40 лет после премьеры считаются одной из лучших детских лент. Картина настолько образная и цельная, что немногие ее фанаты задаются целью прочитать еще и литературный первоисточник — повести Евгения Велтистова, на основе которых и был снят фильм.

А те зрители, которые успели ознакомиться с произведениями, говорят, что они сильно уступают экранизации. Оригинал оказался не таким увлекательным, как приключенческая лента, а потому и попытки прочитать книги оборачивались провалом.

Кроме того, в сюжете были важные отличия. Если в фильме Сыроежкин учился недостаточно хорошо, то в книге школьник — это довольно умный подросток, далекий от хулиганских замашек. Другим в повестях вышел и робот: Электроник не умел петь, не обладал встроенными источниками питания, заряжался от обычного аккумулятора и не признавал искусство. Кроме того, события в книгах разворачивались не в советском городе 80-х годов, а в недалеком будущем.