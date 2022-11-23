Приключения Дукалиса: сможете пройти тест на знание сериала «Улицы разбитых фонарей»?

Сейчас в это сложно поверить, однако у отечественного сериала "Улицы разбитых фонарей", который в народе получил второе название "Менты", была долгая дорога к зрителю. Съёмки первого сезона состоялись ещё в 1995-1996 году. Основой для сценария послужили повести Андрея Кивинова - петербургского автора, который впоследствии написал сценарий для другого детективного сериала "Убойная сила". Поскольку Кивинов сам когда-то служил в РУВД, практически у каждого персонажа был свой прототип в реальности. Изначально каналом-заказчиком "Улиц разбитых фонарей" выступил телеканал РТР, однако качество изображения и звука не устроило руководство и от показа было решено отказаться. Впоследствии “Улицы…” стали одним из первых отечественных сериалов, которые смогли составить конкуренцию популярным тогда зарубежным проектам вроде “Крутого Уокера” или “Скорой помощи”. Также шоу можно считать долгожителем российского телевидения - в настоящий момент оно насчитывает шестнадцать сезонов.

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