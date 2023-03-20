Приказано было молчать: как в СССР скрыли страшную трагедию в детском садике

Не секрет, что во времена Советского Союза способы передачи информации были не так хорошо развиты. Да и деятельность независимых журналистов находилась под контролем. Однако о некоторых страшных событиях граждане узнавали, даже несмотря на запрет чиновников.

Так, в 1972 году в Светлогорске на детский садик упал военный самолёт. В результате погибло 35 человек, а 24 из них оказались детьми. Эту ужасную авиакатастрофу тщательно скрывали, и граждане из других городов не знали о трагедии. Но местные жители понимали, что произошло страшное, поскольку пропала телефонная связь, а телеграф был специально отключён.

Все выезды из небольшого курортного городка были перекрыты. В квартиры стучались сотрудники в штатском и объясняли обычным людям, что подробности происшествия лучше не обсуждать. Чуть позже были разобраны завалы. А когда история все таки стала доступна широкой общественности, на месте садика воздвигли храм.