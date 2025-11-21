Меню
Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму

21 ноября 2025 18:36
Все изменения пошли фильму на пользу.

Изначально «Раба любви» задумывалась как черно-белая комедия — и снимать её начал Рустам Хамдамов. Но у киностудии Мосфильм с режиссёром не сложилось: он переписывал сценарий, экспериментировал с жанром, спорил с руководством. Вскоре Хамдамова приказали отстранить, а проект, уже частично снятый, оказался в подвешенном состоянии.

Мосфильм искал замену в авральном порядке. Никто не рвался завершать чужую картину — риск был слишком велик, тем более что проект был костюмным и постановочно сложным. В этот момент Андрей Кончаловский предложил кандидатуру брата — Никиты Михалкова.

Сам Михалков согласился, но сразу поставил условие: не вмешиваться в чужую работу, а создать новую картину на близкую тему, пересмотрев сценарий и героев.

Так комедия трансформировалась в драму. Михалков переписал сценарий, добавил новых персонажей и полностью изменил тональность фильма. Прежний актёрский состав отказался возвращаться, поддерживая Хамдамова, — лишь Елена Соловей осталась, пройдя новые пробы.

Именно с ней Михалкову пришлось работать особенно осторожно: актриса была потрясена изменением роли и рыдала при первых просмотрах фрагментов будущей картины. Но режиссёру удалось убедить её остаться и довести работу до конца.

По словам критиков, Михалков буквально спас студию: фильм был сдан в срок, и это позволило избежать штрафов. Сам режиссёр вспоминал, что пришёл на проект ради вызова и возможности закалить мастерство в сложных условиях. Время показало — не зря.

Ранее мы писали: 26 миллиардов за 14 фильмов: заработать больше Бекмамбетова в России за 20 лет смог лишь один режиссер (а Михалкова нет даже в топ-20)

Фото: Кадр из фильма «Раба любви» (1976)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
