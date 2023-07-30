Приказала убрать с ТВ: в черном списке Пугачевой оказалась еще одна известная певица

О том, что Алла Пугачева поставила крест на карьере не одного перспективного музыканта, говорили многие. Оказалось, что среди тех, кто подвергся нападкам Примадонны, есть «выжившие». Звезда хотела изгнать из отечественного шоу-бизнеса одну певицу, но сделать это ей так и не удалось.

Иосиф Пригожин поведал о том, что в черном списке Пугачевой в свое время оказалась его жена Валерия. Продюсер отметил, что Алла Борисовна приказала убрать конкурентку с ТВ: она не желала видеть ее в популярных программах и проектах.

«Она всегда хотела быть единственной», — высказался о Пугачевой Пригожин в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», подчеркнув, что федеральные каналы всегда прислушивались к мнению артистки.

В завершение муж Валерии поспешил заметить, что былые обиды остались в далеком прошлом. Сегодня Валерии популярности не занимать, а Пугачева уже отошла от дел, поэтому делить знаменитостям нечего.