Прихоть Авербуха: Костомарову на льду придется несладко

Недавно Роман Костомаров в первый раз после ампутации вышел на лед. Пока он сделал это без коньков. Спортсмен в белых кроссовках вышел на каток, где выступала его жена Оксана Домнина. Супруги обнялись и вместе удалились.

Трогательная семейная сцена разыгралась на шоу Ильи Авербуха. По словам тренера, идея такого финала для номера фигуристки родилась у них совместными усилиями. Женщина была вынуждена уйти в длительный отпуск из-за болезни Романа и сейчас нуждается в поддержке.

Атлет не хотел стоять в стороне, поэтому для него придумали неожиданный финал. Хотя держался спортсмен не слишком уверенно: пошатываясь на протезах, он едва передвигался по скользкой поверхности.

Авербух поделился с изданием «Московский комсомолец» своими планами на ближайшее будущее Костомарова. По словам Ильи, теперь исполосованному танцору придется повторять этот номер раз за разом на новых шоу. А решения о его дальнейшей карьере будут приниматься по мере реабилитации.