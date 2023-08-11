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Киноафиша Статьи Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора

Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора

11 августа 2023 18:45
Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора

Актер рискует довести себя до нищеты.

Алексей Серебряков никогда не мог просить у режиссеров баснословных гонораров. Наоборот, по сравнению с другими звездами российского кино актер рассчитывает получить за свои услуги довольно скромную сумму.

За 12 часов своего присутствия на съемочной площадке Серебряков ждет 700 тысяч рублей. А в некоторых случаях звезде приходится работать за спасибо. Например, за съемки в фильме «Малыш» и в картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» артист не получил ни гроша. Выбора ему просто не оставили.

Режиссер первого проекта — Артем Деревянко, а второго — Александр Хант, для которого лента стала дебютной. Серебряков рад сотрудничать с новым поколением киношников даже себе в ущерб. Дело в том, что начинающие постановщики не могут предложить знаменитости гонорар.

Вот почему у звезды нет альтернативы. Как говорится, любишь молодые таланты — люби и работу на безвозмездной основе.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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