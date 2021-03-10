«Приходилось выкручиваться»: Азиза призналась, что обманывала жениха из-за шоу «Маска»

В минувшие выходные в эфире телеканала НТВ прошел четвёртый выпуск популярного шоу с переодеваниями «Маска». Главными претендентами на вылет стали два героя — Розовая Пантера и Пингвин. В результате шоу покинул участник в костюме Пингвина. К вящему удивлению членов жюри, им оказалась певица Азиза. 56-летняя артистка не смогла сдержать эмоций от поражения и, расплакавшись, убежала за кулисы. Председатель жюри — старинный друг Азизы Филипп Киркоров — не смог вымолвить и слова от удивления. Не все зрители оценили поступок певицы: многие осудили ее за несдержанность.

В интервью изданию «Собеседник» участница призналась, что все переживания по поводу шоу остались далеко позади, а теперь ее больше волнует важное событие в ее жизни: помолвка. Известно, что избранником артистки стал итальянец по имени Алессандро, который специально ради любимой прилетел в Москву, чтобы отметить это событие. Новый возлюбленный сделал звезде предложение прямо в прямом эфире программы «Пусть говорят» еще в январе этого года. Азиза призналась журналистам, что из-за участия в шоу была вынуждена обманывать своего жениха.

«Я вообще никому не говорила о том, что участвую в этом проекте. Но так как мы 24 часа в сутки находимся с ним в онлайне, мне приходилось выкручиваться. Когда нужно было на репетицию или на съемку, я говорила, что еду на студию записывать новые песни», — рассказала певица. Несмотря на неодобрение родственников, Азиза считает Алессандро выгодной и надежной партией и не намерена слушать чьи-либо советы.