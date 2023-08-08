Приходилось терпеть унижения: Костомаров ошарашил заявлением о Навке и Жулине

Роман Костомаров и Татьяна Навка сегодня близкие друзья. Во время болезни фигуриста его бывшая партнерша по льду помогала его семье всеми силами. Но так было не всегда.

Роман признавался, что поначалу они постоянно конфликтовали. Между Костомаровым и Навкой было немало конфликтов, а тренер Наталья Линичук не слишком старалась их погасить. На сторону Татьяны вставал и ее супруг Александр Жулин. Из-за этого Костомаров часто чувствовал себя одиноким. Как-то он даже решил уйти в пару к Анне Семенович.

Но очень скоро Роман понял, что совершил ошибку. Сезон оказался провальным, и фигурист осознал — нужно возвращаться. По собственному признанию, Костомарову пришлось сильно усмирять свое эго. Каждый раз при конфликте ему припоминали не только все прегрешения, но и уход к другой напарнице.

Но фигурист проявлял огромное терпение ради победы. В итоге ему удалось завоевать не только золотые медали, но и верного друга в лице Татьяны Навки.