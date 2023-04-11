Приходила попрощаться перед смертью: с кем крутила роман замужняя Анна Самохина (фото)
Эту встречу он не забудет.
Личная жизнь Анны Самохиной всегда будоражила общественность. Официально актриса выходила замуж дважды, но ее романам не было числа. Однажды звезда фильма «Воры в законе» крутила любовь с известным шоуменом, хотя на тот момент у нее был муж Дмитрий Коноров. Возлюбленным Самохиной стал Дмитрий Нагиев, который, к слову, тоже был женат.
Роман красавицы-актрисы и секс-символа российского ТВ вспыхнул внезапно. Это произошло на совместных гастролях, когда Нагиев и Самохина выступали в разных клубах страны. Новые страстные отношения захлестнули их обоих, но в итоге Анна решила их прекратить. По словам актрисы, она не хотела рушить семьи. Однако Самохиной все-таки не удалось сохранить свой брак. Коноров начал ей открыто изменять, что поставило точку в их отношениях.
К Нагиеву звезда тоже не вернулась. Он видел ее в последний раз в 2009 году, когда она пришла к нему на съемки. Через два месяца Дмитрий узнал, что Анна неизлечимо больна. Артист понял, что в тот день она приходила к нему попрощаться. Больше они так и не увиделись.