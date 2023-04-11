Приходила попрощаться перед смертью: с кем крутила роман замужняя Анна Самохина (фото)

Личная жизнь Анны Самохиной всегда будоражила общественность. Официально актриса выходила замуж дважды, но ее романам не было числа. Однажды звезда фильма «Воры в законе» крутила любовь с известным шоуменом, хотя на тот момент у нее был муж Дмитрий Коноров. Возлюбленным Самохиной стал Дмитрий Нагиев, который, к слову, тоже был женат.

Роман красавицы-актрисы и секс-символа российского ТВ вспыхнул внезапно. Это произошло на совместных гастролях, когда Нагиев и Самохина выступали в разных клубах страны. Новые страстные отношения захлестнули их обоих, но в итоге Анна решила их прекратить. По словам актрисы, она не хотела рушить семьи. Однако Самохиной все-таки не удалось сохранить свой брак. Коноров начал ей открыто изменять, что поставило точку в их отношениях.

К Нагиеву звезда тоже не вернулась. Он видел ее в последний раз в 2009 году, когда она пришла к нему на съемки. Через два месяца Дмитрий узнал, что Анна неизлечимо больна. Артист понял, что в тот день она приходила к нему попрощаться. Больше они так и не увиделись.