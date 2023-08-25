Пригожину уже подыскали замену: удивитесь, кто сел на его место

Иосиф Пригожин стал ведущим программы «Звезды сошлись» осенью прошлого года. Уже зимой появились слухи, что именитый продюсер собирается покинуть шоу. На днях информация подтвердилась — теперь место Пригожина займет другой человек.

Когда супругу Валерии предложили вести «Звезды сошлись», он без раздумий согласился. Для Иосифа Игоревича это был настоящий вызов. Однако не прошло и года, как Пригожин покинул шоу. Есть информация, что продюсер уже вовсю готовится к съемкам в другой музыкальной передаче.

Место Иосифа Игоревича займет Тимур Еремеев, известный не только своими работами на телевидении и в кино, но и скандалами. Несколько лет назад артист назвал себя сыном Спартака Мишулина. Тест ДНК подтвердил их родство, однако родственники актера не верят этим результатам и считают Тимура самозванцем, как пишет издание StarHit.

Вот как поклонники шоу отреагировали на новость о замене Иосифа Игоревича: «Передача потеряла популярность из-за Пригожина, поэтому его меняют на другого ведущего, Тимур не из лучших, но, может, здесь приживется».