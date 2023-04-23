Пригожин теперь ходит в парике: уверяем, вы не признаете его в красавце с роскошной шевелюрой

Иосиф Пригожин долгие годы был верен одному образу. Мало кто может представить продюсера без его блестящей лысины. Это уже своего рода визитная карточка мужа Валерии. Но с недавних пор все изменилось.

Пригожин решился на кардинальные перемены — теперь он ходит в парике. Продюсер засветился с черными густыми волосами на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись», которое ведет вместе с Лерой Кудрявцевой. Совместным с телеведущими снимком, сделанным в студии, поделился в своем Telegram-канале Прохор Шаляпин . По всей видимости, музыкант стал одним из героев программы.

Артист указал в подписи к кадру имя Пригожина, чем немало помог подписчиками. Большинство из них не сразу признали продюсера в красавце с роскошной шевелюрой. Однако насмехаться над знаменитостью никто не стал. Напротив, многие пришли к выводу, что парик идет Иосифу Игоревичу.