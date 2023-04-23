Пригожин теперь ходит в парике: уверяем, вы не признаете его в красавце с роскошной шевелюрой
Продюсер умеет удивлять.
Иосиф Пригожин долгие годы был верен одному образу. Мало кто может представить продюсера без его блестящей лысины. Это уже своего рода визитная карточка мужа Валерии. Но с недавних пор все изменилось.
Пригожин решился на кардинальные перемены — теперь он ходит в парике. Продюсер засветился с черными густыми волосами на съемочной площадке шоу «Звезды сошлись», которое ведет вместе с Лерой Кудрявцевой. Совместным с телеведущими снимком, сделанным в студии, поделился в своем Telegram-канале Прохор Шаляпин. По всей видимости, музыкант стал одним из героев программы.
Артист указал в подписи к кадру имя Пригожина, чем немало помог подписчиками. Большинство из них не сразу признали продюсера в красавце с роскошной шевелюрой. Однако насмехаться над знаменитостью никто не стал. Напротив, многие пришли к выводу, что парик идет Иосифу Игоревичу.