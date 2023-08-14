Пригожин просто сходит с ума: ахнете, увидев новое фото Валерии

В следующем году Валерия и Иосиф Пригожин отметят 20-летнюю годовщины свадьбы. Для певицы брак с продюсером стал настоящим спасением после прошлых неудачных отношений. С Александром Шульгиным исполнительница развелась с большим скандалом, обвинив его в неадекватном поведении и домашнем насилии.

А рядом с Пригожиным Валерия будто расцвела. Продюсер не устает признаваться в любви жене и буквально сходит от нее с ума и сейчас, спустя столько лет брака. Он ведет себя как влюбленный романтик, с удовольствием делая фото супруги и хвастаясь ей в соцсетях. Восхищение Пригожина понятно: в кадре 55-летняя звезда выглядит просто прекрасно.

Это доказывает ее недавний снимок в соцсетях. На фото Валерия позировала в модном образе из болотного короткого платья, кепки, колготок в сеточку и грубых ботинок. Исполнительница казалась воплощением современного стиля. По ее словам, снимок сделал именно Пригожин, вызвавшись запечатлеть красоту супруги.