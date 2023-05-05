Приготовьте завтрак мечты и тест ответит, как вы проведете эту ночь

Поклонники забавных тестов останутся в восторге.

Специалисты в вопросах правильного питания могут много рассказывать о пользе или вреде тех или иных блюд на завтрак, однако у каждого из нас есть свои предпочтения, и редко кто станет им изменять. Одним из самых популярных в мире блюд для завтрака считается яичница. Любопытно, что еще несколько веков назад это питательное угощение в России считалось праздничным и употреблять его в пищу могли только представители знатных фамилий. Дело в том, что в Европе селекционеры занялись выведением культурных пород кур еще в семнадцатом столетии, в то время как в России эти работы начались веком позднее. В крестьянских хозяйствах курицы не отличались большой яйценоскостью, а первая культурная порода, выведенная в Российской империи, - павловская - появилась только в середине восемнадцатого столетия и могла нести только 150-170 яиц в год. Неудивительно, что в то время, когда особей было не так много, яйцо ценилось на вес золота. В начале девятнадцатого века из Франции пришла мода на яйца пашот - в Европе это был обычный завтрак, а вот в России блюдо долгое время появлялось только на столе дворян.

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