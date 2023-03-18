Приготовьте носовые платочки: эти советские актеры всю жизнь горячо любили одну-единственную

Долгие и крепкие браки в творческой среде артистов встречаются нечасто. Есть, впрочем, исключения из этого правила, и они трогают до глубины души.

Евгений Леонов встретил любовь всей своей жизни в Свердловске. Ванда Стойлова была одной из тех, кто согласился показать заезжим артистам город, а позже пойти на спектакль с участием молодого и перспективного актера. Роман с актером пришелся не по нраву родителям девушки. Его профессия казалась им легкомысленной, однако вскоре они сдались. Леонов и Стойлова прожили вместе 37 лет, до самой его смерти.

Андрей Мягков увидел свою будущую жену на ступеньках Школы-студии МХАТ, куда она пришла поступать. Любовь с первого взгляда — и коллеги за глаза уже окрестили пару сиамскими близнецами, ведь Мягков и Вознесенская не расставались ни во время работы, ни на отдыхе. Мягков спас ее от алкогольной зависимости в 1990-е, когда Анастасия пыталась приглушить горе невостребованности. Они умерли с разницей менее чем в один год.

Леонид Куравлев встретил свою будущую супругу на катке, когда ему было 16, а ей — 13 лет. Юношеское чувство переросло в настоящую любовь, которая не погасла даже после смерти Нины в 2012 году. Тогда артист перестал сниматься и фактически стал затворником.