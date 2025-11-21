Приглашаем заглянуть в чужой кошелек: вспомните, сколько тратили герои 5 советских фильмов (тест)

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните советское кино. В фильмах того времени герои постоянно что-то покупали, получали зарплату или занимали деньги. Эти финансовые операции были важной деталью сюжета.

Сможете ли вы вспомнить, какие суммы фигурировали в знаменитых кинолентах? Несколько вопросов помогут освежить память и взглянуть на привычные фильмы под необычным углом.

Это не тест на экономические знания, а скорее проверка внимательности к деталям, которые делали кино того времени таким живым и настоящим.

Готовы? Тогда желаем удачи!

