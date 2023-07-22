Приемный сын Зверева жалуется на жизнь, но ему никто не сочувствует: это и неудивительно

Еще несколько лет назад Сергея Зверева везде сопровождал его сын Сергей. Стилист старался заменить мальчику, которого усыновил с детдоме, и отца, и мать, одновременно с этим прививая вкус к моде и искусству. Но Сергея-младшему не по душе была такая жизнь, поэтому в 20 лет он ушел из родного дома.

Став самостоятельным, сын Зверева решил выяснять отношения с отцом в десятках ток-шоу. Юноша регулярно приходил в студии программ, обвиняя стилиста во всех своих бедах. А потом окончательно пропал с экранов.

Как оказалось, сейчас Зверев-младший живет в Московской области, где работает на стройке. Он уже два раза был женат, но не смог сохранить ни одни отношения.

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке», — признался Зверев-младший «Комсомольской правде».

Поклонники при этом не проявили сочувствия сыну стилиста. По их мнению, Сергей Зверев благородно поступил и многое дал своему сыну, но тот не смог достойно принять заботу.