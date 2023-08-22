«Приемный сын»: о чем муж Боярской неохотно рассказывает прессе

Максим Матвеев известен как талантливый и успешный артист. Вместе с Елизаветой Боярской он воспитывает двоих сыновей и снимается во множестве успешных проектов. При этом артист старается не распространяться о семье, в которой вырос, и практически никогда не рассказывает об этом в интервью.

Как оказалось, до десяти лет будущая звезда сцены рос с матерью, бабушкой и дедом. Матвеев никогда не знал своего родного отца, а однажды его мать вновь вышла замуж за моряка Алексея Матвеева. Мужчина принял мальчика как родного. Как признавался артист, отчим воспитывал и поддерживал его даже тогда, когда тот решил поступать в театральный вуз.

«Этот человек, несмотря на то, что я для него приемный сын, очень в меня поверил», — рассказывал актер.

В итоге именно отчима Матвеев считает родным отцом и до сих пор благодарен ему за заботу.