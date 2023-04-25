Приемный сын Газманова похож на певца даже больше родного: только взгляните на это фото

Связав свою жизнь с Мариной Муравьевой, Олег Газманов тут же стал отцом. Артист усыновил наследника любимой женщины Филиппа и воспитывал его как собственного ребенка.

Этот поступок восхитил многих фанатов артиста. Теперь поклонники удивляются тому, что приемный сын знаменитости похож на него даже больше родного Родиона.

Филипп последовал примеру отца и занялся спортом, благодаря чему обзавелся накачанным торсом. Но это еще не все, что сближает его с певцом. У эффектного брюнета та же очаровательная улыбка, тот же овал лица и разрез глаз, что и у исполнителя хита «Офицеры».

Что же касается карьеры, то звездный наследник не пошел по стопам Газманова. Он занялся разработкой мобильных приложений и уже успел стать миллионером. Вместе с партнером юноша создал навигатор для дальнобойщиков, оказавшийся довольно популярным.