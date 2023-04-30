«Приемный сын»: большой секрет Фаины Раневской предали огласке

Фаина Раневская за годы жизни так и не смогла обзавестись собственной семьей. Прославленной артистке не удалось выйти замуж и воспитать своих детей, однако она ценила дружбу, которая складывалась у нее с самыми избранными знакомыми.

Так, уже в 60 лет ей удалось познакомиться с Глебом Скороходовым, работавшим на Гостелерадио. Молодой человек пригласил артистку озвучить несколько произведений Антона Чехова, а со временем они стали близкими друзьями.

Скороходов и Раневская проводили практически все свободное время друг с другом. Звезда сцены откровенно делилась с ним своими мыслями и историями, а Глеб каждый вечер все тщательно записывал в свой дневник. В итоге, как рассказала его сестра Инга порталу «7 дней », друзья стали считать друг друга близкими родственниками.

«Со временем Фаина Григорьевна так к нему привыкла и привязалась, что даже стала представлять знакомым при встрече так: „Это Глеб, мой приемный сын“», — рассказывала Скороходова.

Так продолжалось несколько лет, а однажды Глеб предложил Раневской выпустить свои дневники, в которые записывал все их беседы. Сначала артистка согласилась и с нетерпением ждала публикации. А после ее мнение разительно изменилось. Звезда сцены была настолько против этих дневников, что обратилась в милицию, обвинив Скороходова в преследовании.

Из-за ссоры уже бывшие лучшие друзья перестали общаться. Скороходов и Раневская не виделись до смерти артистки, а дневники так и не были изданы.