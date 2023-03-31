Приемной дочери Андрея Миронова 49 лет: обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

Андрей Миронов прожил с Ларисой Голубкиной десять счастливых лет. Он даже усыновил ее дочь Марию и заменил ей родного отца. Как сегодня выглядит падчерица великого советского актера?

Мария Голубкина пошла по стопам матери и тоже посвятила свою жизнь кино и театру. Недавно актриса поделилась в соцсетях видео, где она готовится к важной встрече в Доме кино. Поклонники были поражены переменам во внешности 49-летней Голубкиной: она резко постарела, а ее лицо иссохло и превратилось в печеное яблоко. Обомлевшие подписчики назвали актрису «бабушкой» и отметили, что такой насыщенный макияж лишь подчеркивает ее морщины.

Мария известна по картинам «Свадьба», «Соловей-разбойник» и «Обоюдное согласие». Многие сравнивают Голубкину с ее сводной сестрой Марией Мироновой — девушки не являются кровными родственницами, но их внешнее сходство поражает. Однако предпочтения публики склоняются в сторону Мироновой и ее таланта.

Голубкина также известна своими неординарными выходками. Она может появиться на людях в провокационном наряде с «кричащим» макияжем. Фанаты реагируют на это неоднозначно, но Мария не обращает на хейт никакого внимания.