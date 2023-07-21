Приемная дочь похожа на Крутого больше родной: правда наконец-то раскрыта

Игорь Крутой состоит в браке с 1995 года. Вместе с женой Ольгой они вырастили двух прекрасных дочерей. Виктории, старшей из них, на момент свадьбы было уже 10 лет. Крутой не только удочерил дочь своей жены и дал ей свою фамилию, но и воспитывал ее так же, как родную дочь Александру.

Сегодня обе девушки уже выросли. Александре исполнилось 20 лет, а Виктории скоро будет 38 лет. На новом фото, выложенном Ольгой Крутой в соцсетях, подписчики отметили поразительную деталь. Вика похожа на Игоря Яковлевича намного больше, чем родная дочка Саша. Обе девушки унаследовали мамины темные волосы, яркие брови и голубые глаза. Но взгляд Виктории в точности напоминает ее приемного отца. Видимо, воспитание Игоря Крутого сильно сказалось на девушке и передало ей немного его сильного характера.

Если присмотреться, то можно заметить, что и жена Игоря Яковлевича во многом на него похожа — те же светлые глаза, густые брови и схожие черты лица. Поэтому неудивительно, что обе девушки похожи сразу и на маму, и на папу.